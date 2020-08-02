Bakanlık duyurdu: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam

Ekonomi

Adada doluluk yüzde 100'e ulaştı: Plajlarda adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı tatili için çok sayıda vatandaş denize kıyısı olan bölgelere akın edince kimi yerlerde doluluk oranları yüzde 100 seviyesine kadar ulaştı. Koronavirüs nedeniyle sezonun da geç başlamasıyla birlikte Avşa Adası'ndaki tesislerde doluluk oranları tam kapasiteye çıkarken plajlarda ise adım atacak yer kalmadı. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da vatandaşların rahat bir tatil geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.