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Gündem Bakanlık duyurdu Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam
POLİTİKA

Bakanlık duyurdu: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam

Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde dört PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde dört PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde dört PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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