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POLİTİKA

Bakanlık duyurdu: Teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, ''Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekâtı neticesinde; Fırat Kalkanı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 374 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde: "Suriye Harekat alanlarında alınan emniyet tedbirleri ve icra edilen istikrar harekâtı neticesinde; Fırat Kalkanı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 583 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 374 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekât Alanında, son iki yıl içinde toplam 99 DEAŞ'lı terörist yakalanmış, 2020 yılı içerisinde 902 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Barış Pınarı harekâtıyla 9 Ekim 2019'dan bugüne kadar toplam 100 DEAŞ'lı terörist yakalanmıştır.

MSB: 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
  • İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

410 binden fazla Suriyeli evlerine döndü

Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'ı hayatını kaybetmiş ve 404'i yaralanmıştır. Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Bugüne kadar; 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür.

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.
  • Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
FOTOĞRAF 24
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Türkiye genelinde ve Suriye'de pek çok terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası ‘Boralar’, zorlu görevlere gerçeği aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.
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Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşılardan oluşan Boralar timi, her an göreve hazır bekliyor.
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‘Boralar timinin tatbikatını özel olarak görüntüledi. Senaryo gereği, Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, Kesikkaya mevkisinde yayla evinde 2 terörist olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Teröristleri etkisiz hale getirmek için titizlikle hazırlanan Boralar'a keşif ve gözetleme için İnsansız Hava Aracı (İHA) da havadan destek verdi.
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Aselsan'ın ürettiği dronsavarın da kullanıldığı tatbikatta, komandolar baskın yapacakları evin çevresine sızıp bölgeyi kontrol altına aldı.
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Komandoların operasyon bölgesine intikalinde, sinyal kesici zırhlı kirpi aracı ve arama tarama köpeği ile yolda el yapımı patlayıcı (EYP) araması yapıldı.
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Yayla evinin çevresinde tedbirleri alan tim, evin kapısını kırarak yaptığı baskında iki teröristi sağ olarak ele geçirdi.
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Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin titiz çalışması dikkati çekti.
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Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinden oluşan, teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar'ın yayla evinde saklanan iki teröristi etkisiz hale getirdiği tatbikat, gerçeğini aratmadı.


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