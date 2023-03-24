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Bakanlık duyurdu: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızma girişimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri FETÖ'cü toplam yedi kişinin yakalandığını açıkladı.

10:13 . 24/03/2023 Cuma
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Sınır hattında görev yapan hudut kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı
, Türkiye-Yunanistan sınırında 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Yunanistan
#Hudut Kartalları
1 saat önce
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