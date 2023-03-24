Bakanlık duyurdu: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızma girişimi

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Sınır hattında görev yapan hudut kartalları, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı
, Türkiye-Yunanistan sınırında 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Yunanistan
#Hudut Kartalları
1 saat önce