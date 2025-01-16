Bakanlık öğretmene şiddet davasına dahil oldu sanık 8 yıl cezaya çarptırıldı

Adana İli Yüreğir İlçesinde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda 12 Ekim 2023’te sanık B. Z.’nin öğretmenleri darp, tehdit ve hakaret etmesi nedeniyle, söz konusu şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Ekim 2024 tarihli iddianamesinin kabulü ile kamu davası açıldı. Sanık hakkında ceza yargılaması, Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyası kapsamında yürütüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, söz konusu dava dosyasına, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun sırasıyla 112., 116. ve 265. maddelerinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, işyeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını da işlediği iddiasıyla müdahil oldu.