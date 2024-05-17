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Bakanlık tespit etti: Bolu'da fay hattı tespit çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Bolu'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tespiti için çalışmalara başladı. Dereceören köyünde kazı çalışması yapan ekipler fay haritası çıkaracak.

16:01 - 17/05/2024 Cuma
IHA
Bolu
Bolu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrol mühendislerinin Bolu mikro bölgeleme çalışması başladı.


Bolu Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, Kuzey Anadolu Fayının tespiti için yapılan paleosismoloji çalışmasını yürüten Prof. Dr. Fikret Koçbulut'u ve ekibini, Dereceören köyünde yaptıkları çukur kazısında ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Atilla Yılmaz, "Bu çalışma Kuzey Anadolu Fayının geçtiği hattı tespit edip gerekli önlemlerin alınarak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından oldukça önemli. Prof. Dr. Fikret Koçbulut ve ekibi şu an Dereceören köyünde çalışmaya başladılar. Bu çalışma ilimiz ve ülkemiz için çok önemli" dedi.


#Bolu
#fay hattı
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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