Gündem Bakanlık Türkiyenin konuştuğu ayıya isim koydu
DÜZCE

Bakanlık Türkiye'nin konuştuğu ayıya isim koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için fenalık geçiren ayıya 'Balkız' isminin verildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlık Türkiyenin konuştuğu ayıya isim koydu
Balkız

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.

Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
OYNAT 00:59
Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.

ADI 'BALKIZ' OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için fenalık geçiren ayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ADI BALKIZ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" ifadelerine yer verildi.


Vatandaşlar bu halde buldu: Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
GÜNDEM
Vatandaşlar bu halde buldu: Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti

Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı
FOTOĞRAF 6
Title
Yığılca'da ormanda acı bal üretimi yapan arıcıların baygın bulduğu yavru bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, baldan fazla yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilip, \"Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın\" denildi.
Title
Title
Title
Title
Düzce'de baygın halde bulunan ayı kurtarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru bozayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Gizemle dolu

Gizemle dolu

36 yıl sonra yeniden kazı yapılacak.
Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimleri

Şehirlerin Osmanlı
dönemindeki isimleri

Zaman içinde birçoğu değişime uğradı.
Tarım Kredide indirim başlıyor

Tarım Kredi'de indirim başlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Onlarca üründe 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

Çölyak hastalarına da umut oldu.

​'MERNİS sisteminde şu ana dek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır.'

​Çıkacağı seviye belli oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.