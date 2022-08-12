Bakanlık Türkiye'nin konuştuğu ayıya isim koydu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için fenalık geçiren ayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. @milliparklar
Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın😊 💬 pic.twitter.com/dZsI2FcsIw
Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. @milliparklar
ADI BALKIZ OLDU
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kızımız adıyla yaşasın. Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız" ifadelerine yer verildi.
Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız”😊
Kızımız adıyla yaşasın.
Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız. pic.twitter.com/4PJB6s3BhH
Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız”😊