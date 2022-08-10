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DÜZCE

Vatandaşlar bu halde buldu: Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.

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Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar bu halde buldu: Ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti
Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti.

Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi.

Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

  • Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu.

Tunceli Ovacık'ta ayının peşinden koşup selfie çekti
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Tunceli Ovacık'ta ayının peşinden koşup selfie çekti
Son 3 ayda 6 vatandaşın ayı saldırısına uğradığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Umutcan Yarar, Mercan vadisinde gezerken bir bozayı fark etti. Ayının peşinden koşup yaklaşan Yarar, selfie çekti.

Aç kalan ayının yerleşim yerine indiği anlar kamerada
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Aç kalan ayının yerleşim yerine indiği anlar kamerada
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun kapanmasının ardından aç kalan bir ayı Sarıalan'da yerleşim yerlerine indi. Çöpte yiyecek arayan ayının görüntüleri bölgede yaşayanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uludağ'da otellerin kapanmasının ardından aç kalan ayı, yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan bölgesine indi. Çöpte yiyecek arayan ayı, poşet içindeki çöpleri yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi.


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