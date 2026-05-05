Bakanlıktan 7 il için 'sarı' kodlu alarm: Kuvvetli geliyor

16:045/05/2026, Salı
İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı geldi.
İçişleri Bakanlığı, 7 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta yerel kuvvetli sağanak beklenirken, sel, fırtına ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



