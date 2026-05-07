Bakırköy'de SAHA 2026 tedbiri: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

22:447/05/2026, Perşembe
Atatürk Havalimanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında Bakırköy’de bazı yolların yarın saat 07.00’den itibaren trafiğe kapatılacağını duyurdu. Atatürk Havalimanı çevresindeki kritik güzergâhlarda uygulanacak kapatmaların program bitimine kadar süreceği belirtildi. Sürücülere alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi’ni kullanmaları tavsiye edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" kapsamında Bakırköy'de yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, daha önce kapanacağı duyurulan yollara ek olarak yarın saat 07.00'den program bitimine kadar bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda, Havalimanı Caddesi'nin sahil istikametinde Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Havalimanı Caddesi'nin D-100 kara yolu istikametinde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu, B Kapısı varyantı ile Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali istikametindeki Eski VİP Yolu trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları istendi.



