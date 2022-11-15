Bali'deki G20 Liderler Zirvesi başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı

Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.

Zirve, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun, Apurva Kempinski'deki liderleri karşılama töreniyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirveye, G20'yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) liderleri iştirak ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN G20 ZİRVESİ'NDEKİ TEMASLARINA BAŞLADI

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Başkan Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

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Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.

AA

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

AA

AA

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmazken, Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık ettiği bir heyet temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesi'nin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, enflasyon ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, ilklere de sahne oluyor.

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BİDEN Şİ CİNPİNG'LE İLK KEZ YÜZ YÜZE GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasının ardından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ilk kez yüz yüze geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, bugün Lavrov ile bir toplantı yapacağını bildirdi.