Balıkesir haberleri: Erdek’te şiddetli lodos etkili oldu, tekneler sürüklendi

Erdek'te şiddetli lodos etkili oldu: Tekneler sürüklendi

22:437/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
IHA
Balıkesir’in Erdek ilçesinde şiddetli lodos etkili oldu. Çok sayıda tekne dalgaların arasında adeta kayboldu.

Erdek’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını ve sahil kesimindeki yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Kurbağalı sahilinde tonozları kopan çok sayıda tekne ve yelkenli, şiddetli dalgalar nedeniyle karaya vururken, sahil şeridinde demirli teknelerin halatları koptu. Bazı tekneler kayalıklara çarparak hasar gördü.


Olay yerine gelen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, tekne sahiplerine uyarılarda bulunarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. Tekne sahipleri ise kendi imkanlarıyla sürüklenen tekneleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı.


Yetkililer, şiddetli lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli olmalarını istedi.

#Balıkesir
#Bandırma
#Erdek
#Tekne
#Lodos
#sürüklenme
#hava durumu
