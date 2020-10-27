Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon: Biri çatıda diğeri ise kilerde yakalandı
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Biri çatıda diğeri ise kilerde yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aranan şüphelilerden biri evin çatısında, bir başkası ise saklandığı kilerde yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen, astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon başlatıldı.
Eski polis olduğu öğrenilen bir zanlının bulunduğu eve giden polislere kapıyı açan kadın, eşinin evde olmadığını ifade etti.