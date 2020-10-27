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BALİKESİR

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon: Biri çatıda diğeri ise kilerde yakalandı

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Biri çatıda diğeri ise kilerde yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aranan şüphelilerden biri evin çatısında, bir başkası ise saklandığı kilerde yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen, astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon başlatıldı.

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eski polis olduğu öğrenilen bir zanlının bulunduğu eve giden polislere kapıyı açan kadın, eşinin evde olmadığını ifade etti.

Araçtan indirdikleri iki kişinin üzerlerine kurşun yağdırdılar
FOTOĞRAF 8
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Olay, Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. Samandıra istikametinden gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Kısa süre sonra, Başıbüyük-Samandıra Yolu, D-100 karayolu Edirne istikameti bağlantı noktasında duran saldırganlar, tartıştıkları yabancı uyruklu kadın ve adamı otomobilden aşağı indirdi.
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Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadın ve adamın otomobilden inmesinin ardından, otomobilde bulunan bir kişi ismi öğrenilemeyen kadın ve adamın üzerine adeta kurşun yağdırdı.
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Saldırıdan kadın yara almadan kurtulurken adam ise hafif yaralandı.
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Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Araçtan indirdikleri iki kişinin üzerlerine kurşun yağdırdılar
İstanbul Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı.

Çatı katında arama yapan Özel Harekat ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde buldu.

Cep telefonunun olmadığını belirten zanlı, yatak dolabının üstünde bulunan telefonu açmasını isteyen polislere, şifreyi bilmediğini söyledi.

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, eski öğretmen kadın zanlı da başka bir evin kilerinde yakalandı.

Dijital materyallerin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan, bazıları örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

400 polisle yasa dışı bahis operasyonu: 69 şüpheli aranıyor!
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