Gündem Balkonda baygınlık geçiren Alman uyruklu kadını itfaiye kurtardı
ANTALYA

Balkonda baygınlık geçiren Alman uyruklu kadını itfaiye kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde balkonda fenalaşan komşularını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla daireye girdi. İtfaiyenin kurtardığı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Balkonda baygınlık geçiren Alman uyruklu kadını itfaiye kurtardı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'daki olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen Alman uyruklu kadın 4. kattaki dairesinin balkonunda baygınlık geçirdi. Balkonda hareketsiz yatan kadını gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Defalarca çalınan kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla daire girdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulundu.

Çeşitli rahatsızlıkları olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.
Olay, Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.


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