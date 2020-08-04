Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem "Bana kimlik soramazsınız" diyen Hatay Baro Başkanı Dönmeze Kılıçdaroğlundan destek
POLİTİKA

"Bana kimlik soramazsınız" diyen Hatay Baro Başkanı Dönmez'e Kılıçdaroğlu'ndan destek

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, geçtiğimiz günlerde kimlik sorgusu yapan polislerle tartışmış, memurlara direnmişti. "Bana kimlik soramazsınız" diyerek görevini yapmaya çalışan polislere zoruluk çıkartan Dönmez, gözaltına alınmıştı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Dönmez'in tavırlarına tepki yağmıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dönmez'e destek verdi ve kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
​Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, kimlik soran polise zorluk çıkarmıştı.
​Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, kimlik soran polise zorluk çıkarmıştı.

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, geçtiğimiz günlerde kimlik sorgusu yapan polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alınmıştı. Dönmez'in memurlara karşı sergilediği tavırlar, tartışmalara neden olmuştu. Baro başkanlarından destek gelse de, Dönmez'in tavırları sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden olmuştu.

Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
GÜNDEM
Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var

Çoklu baro düzenlenmesini içeren Avukatlık Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
GÜNDEM
Çoklu baro düzenlenmesini içeren Avukatlık Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Kılıçdaroğlu olayı yakından takip edecek

Olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Polislerle tartışan Ekrem Dönmez'i arayan CHP Lideri, geçmiş olsun dileğini iletti. Kemal Kılıçdaroğlu, polisler hakkında suç duyurusunda bulunan Ekrem Dönmez'den süreçle ilgili bilgi aldı ve yanında olduğunu gösterdi.

AK Partili Turan duyurdu: Çoklu Baro Sistemi'ni bu akşam Meclis'e sunuyoruz
GÜNDEM
AK Partili Turan duyurdu: Çoklu Baro Sistemi'ni bu akşam Meclis'e sunuyoruz

Çoklu baro değil reform: Düzenleme Genel Kurula sunuldu
GÜNDEM
Çoklu baro değil reform: Düzenleme Genel Kurula sunuldu

Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
OYNAT 00:34
Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHKP-C propagandası yapıldı. Bir grup avukat, DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Timtik için 'Ebru Timtik onurumuzdur' sloganları attı.


Abone Ol Google News
Korona koşusu

Korona koşusu

​Ada vapurunda yer kapmak isteyenler ilginç görüntüler oluşturdu.
Yangının çıkma anını İHA görüntüledi

Yangının çıkma anını İHA görüntüledi

​İzmir'deki orman yangını böyle başladı.
MHP lideri Bahçeliden Akşenere partiye dön çağrısı İnceye ise yeni parti mesajı

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

İlk belirlemelere göre büyüklüğü 5.2 çevre illerden de hissedildi.

​Polis ceza kesmeye başladı..

İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

Bankalar<br>kanunu deliyor

Bankalar
kanunu deliyor

ATM'ye gidip hukuksuzluğu gözler önüne serdi.

Tatil bitti<br>trafik başladı

Tatil bitti
trafik başladı

​Sabah saatlerinde yüzde 30'lara kadar ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.