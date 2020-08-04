"Bana kimlik soramazsınız" diyen Hatay Baro Başkanı Dönmez'e Kılıçdaroğlu'ndan destek

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez, geçtiğimiz günlerde kimlik sorgusu yapan polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alınmıştı. Dönmez'in memurlara karşı sergilediği tavırlar, tartışmalara neden olmuştu. Baro başkanlarından destek gelse de, Dönmez'in tavırları sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden olmuştu.

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Kılıçdaroğlu olayı yakından takip edecek

Olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Polislerle tartışan Ekrem Dönmez'i arayan CHP Lideri, geçmiş olsun dileğini iletti. Kemal Kılıçdaroğlu, polisler hakkında suç duyurusunda bulunan Ekrem Dönmez'den süreçle ilgili bilgi aldı ve yanında olduğunu gösterdi.

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