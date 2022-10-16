Bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.
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