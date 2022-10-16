Gündem Bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi
GAZİANTEP

Bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda bandrolsüz 4 milyon 40 bin boş makaron yakalandı. Bandrolsüz makaronlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kaçakçılara operasyon.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

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