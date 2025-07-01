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Bankta oturan adamın hazin sonu: Cansız bedeni bulundu

Bankta oturan adamın hazin sonu: Cansız bedeni bulundu

11:231/07/2025, Salı
DHA
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Antalya'nın Yenigün Parkı'nda sabah saatlerinde oturduğu bankın üzerinde hareketsiz yatan 48 yaşındaki Murat Serttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Yenigün Parkı'nda sabah saatlerinde oturduğu bankın üzerinde hareketsiz yatan 48 yaşındaki Murat Serttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da Murat Serttaş (48), parkta bank üzerinde ölü bulundu. Serttaş'ın dün öğle saatlerinde hastaneye gittiği, çene altında dikiş izi ve kolunda pansuman izi olduğu belirlendi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1079 sokak üzerinde yer alan Ali Peçen Zeytin Park'ta meydana geldi. Parktaki bankta oturur şekilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu. Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi.


İNCELEME BAŞLADI


Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



#Antalya
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