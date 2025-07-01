Bankta oturan adamın hazin sonu: Cansız bedeni bulundu

Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu. Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi.