Banyodan gelen kötü kokular dört kişiyi zehirledi

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Hürriyet Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beraber aynı evde kalan 3 işçi, sabah mide bulantısı ve kusma şikayetiyle uyandı.





Aynı belirtilerin göstermesinden şüphelenen işçiler 112 Çağrı Merkezine haber verdi.





Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 işçiyi ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede banyoda kötü kokular geldiği, zehirlenmenin bu sebeple meydana geldiği şüphesi üzerinde duruldu.





Olayla ilgili araştırma sürerken dün de aynı evde kalan bir işçinin daha zehirlendiği öğrenildi.











