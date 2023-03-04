Devrilen TIR D-100'ün İstanbul istikametini trafiğe kapattı

Zaim Dalmış (31) yönetimindeki 39 AAF 354 plakalı iplik yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek yola makas yaptı. TIR'ın makaslaması sonucu D-100 yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. TIR sürücüsü kazadan yara almazken, trafik kontrollü bir şekilde yan yola verildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile TIR'ın vinçle çekilmesinin ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.