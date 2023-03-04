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Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Hatay ve Adana'daki depremlerin ardından bu sabah Adıyaman'da da bir deprem meydana geldi. Çelikhan ilçesinde saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

08:48 . 4/03/2023 Cumartesi
AA

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

#Adıyaman
#Deprem
#AFAD
22 dakika önce
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Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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