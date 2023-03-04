Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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22 dakika önce
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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