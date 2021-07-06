Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu: Acılı babanın feryadı yürek dağladı

Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana gelen olayda sabah saatlerinde hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü'nün uzantısı olan suya girdi. Bölgeden tesadüfen geçen bazı vatandaşlar suyun yakınında kıyafet olduğunu ancak çevrede ise kimsenin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.

Polis soruşturma başlattı



Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların da geldiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Suda arama yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra çocukların cansız bedenine ulaştı. İlk bulgulara göre, suda boğularak yaşamlarını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından Şahsuvar köyünde defnedilecek. Polis çocukların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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