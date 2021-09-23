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POLİTİKA

Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da

İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy’deki “Barınamıyoruz” eylemine katılan 127 kişiden 73’ünün İstanbul’da ikamet ettiği ve barınma sorunu olmadığı, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü, bir kişinin akademisyen olduğu, 4 öğrencinin KYK kaydının bulunduğu, 10 öğrencinin ise yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barınamıyoruz provokasyonu: Yurtta kalan da var öğrenci olmayan da
İstanbul

İstanbul’da “Barınamıyoruz” eylemlerine katılanlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, eyleme katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yaşamadığını söyledi.

"YİNE YALANLAR DİZİSİ"

"Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz" diyen Ersoy'un verdiği bilgilere göre, eyleme katılanlara ilişkin gerçekler şöyle:

TOPLAM 127 KİŞİ KATILDI

İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 kişi katıldı. Eyleme katılanların ikametleri tek tek tespit edildi.

73'ÜNÜN İKAMETİ İSTANBUL'DA

Bu kişilerden, 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 kişinin başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği belirlendi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI YOK

8 kişinin herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 kişinin üniversite mezunu, 1 kişinin de akademisyen olduğu belirlendi.

YURTTA KALANLAR VAR

Eyleme katılan 127 kişiden, 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.

Yurt protestosunda gözaltına alınınca 'alçak devlet' diye slogan attılar
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Türkiye'de son günlerde kamuoyunun gündemi, üniversite yurt kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasıyla başlayan provokasyonlar... Dün de bu provokatif eylemler çerçevesinde Eskişehir’de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını Barınamıyoz yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe saydı.
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Gruptaki gençler, gece parkta yatarak eylem yapmak istedi. Parkta yatarak eylem yapmak isteyen gençlerin toplandığı alanda bulunan emniyet yetkilileri, uyarılarda bulundu.
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Eylemin yapılması için saatin ve yerin uygun olmadığını belirten güvenlikten sorumlu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısının defalarca yaptığı uyarıyı dikkate almayan grup, karşılıklı tartışmaya girdi.
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Uyarıları hiçe sayıp, polise zorluk çıkararak eylemlerine devam etmek isteyen göstericilere, polis müdahale ederek gözaltına aldı. Eylemciler, gözaltına alındıkları sırada ise Alçak devlet sloganı attı.
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Eylemcilerin Alçak devlet sloganı sonrası polis ekipleri, bu ifadelere tepki gösterip, Alçak devlet öyle mi? Bravo! Sizin amacınız bu zaten. diyerek karşılık verdi.
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Yurt protestosunda gözaltına alınınca 'alçak devlet' diye slogan attılar
Eskişehir'de bir araya gelerek yurt ve kiralık ev olmamasını 'Barınamıyoz' yazdıkları kartonla protesto etmek isteyen bir grup genç, polis ekiplerinin uyarılarını hiçe sayınca gözaltına alındı. Grup, polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirilirken "Alçak devlet" sloganı attı.
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