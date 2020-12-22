Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GpG0npBEOL
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GpG0npBEOL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020