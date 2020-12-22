Gündem Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, SB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden bir PKK'lı teröristin Hakkâri Aktütün'de kahraman Mehmetçiklere teslim olduğu anların görüntüsünü yayınladı. PKK'lı teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildiği bildirildi.


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