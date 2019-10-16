Gündem Barış Pınarı Harekatına karşı sosyal medyada kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı
ANKARA

Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber birimlerin, devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, devletin yapısına, genel güvenliğe yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri almak amacıyla gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetleri, ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Kara propagandaya karşı mücadele

Bu kapsamda, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan kullanıcılara yönelik çalışmalara da hız verildi.

839 kişi suç içerikli paylaşımlarda bulundu

Çalışmalar sonucu, 839 kişinin sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Söz konusu hesaplardan 62'sinin Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yönetildiği belirlendi.

  • Yapılan operasyonlarda, 186 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklanırken, 40'ı adli kontrol şartıyla olmak üzere 78 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer zanlılarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Rus askeri uzman: PKK/YPG mükemmel derecede donatılmış Türk ordusuna karşı koyamaz
DÜNYA
Rus askeri uzman: PKK/YPG mükemmel derecede donatılmış Türk ordusuna karşı koyamaz

Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor
DÜNYA
Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor

Twitter'ın Barış Pınarı Harekatı'na karşı sansür politikası düşük yoğunluklu bir siber savaş
TEKNOLOJİ
Twitter'ın Barış Pınarı Harekatı'na karşı sansür politikası düşük yoğunluklu bir siber savaş

ABD'den YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı devasa tünel itirafı: En azından Rusya gelene kadar dayanmak için inşa edildi
DÜNYA
ABD'den YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı devasa tünel itirafı: En azından Rusya gelene kadar dayanmak için inşa edildi

Sınırdaki havan saldırıları: Hava savunma sistemleri neden engelleyemiyor?
DÜNYA
Sınırdaki havan saldırıları: Hava savunma sistemleri neden engelleyemiyor?
Uber için karar verildi

Uber için karar verildi

Haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.