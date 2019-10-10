Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 10:57 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 11:21 AA