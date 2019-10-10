Gündem Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamaları nedeniyle HDPli Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Pervin Buldan - Sezai Temelli
Pervin Buldan - Sezai Temelli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) dün Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'deki terör unsurlarına yönelik "Barış Pınarı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Harekat ile ilgili olarak HDP eş genel başkanları ve 27. dönem milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından dün yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından, 9 Ekim'de HDP Genel Merkezi'nde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. dönem Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından 27. dönem milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır."

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler: Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor
OYNAT 00:31
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler: Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı'nda kara harekatı da başladı. Türk askeri 3 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği o anların görüntüsünü paylaştı.
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