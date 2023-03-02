Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. Tele 1 yayınına konuk olan Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Altılı Masa toplantısında adaylığını açıklaması gerektiğini söyledi.
"Akşener kendi partisini düşünüyor"
"Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor"
Yarkadaş, İmamoğlu ve Yavaş'a da adaylık konusundaki tartışmaları sonlandırmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yarkadaş şöyle konuştu: