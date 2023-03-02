|
Reklam
Reklam
Gündem

Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuk olduğu yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Altılı Masa toplantısında adaylığını açıklaması gerektiğini söyleyen Yarkadaş; Akşener'in CHP liderinin adaylığına engel olmaması gerektiğini ifade etti. Yarkadaş, "Dört gündür dört televizyona çıkıyor" dediği Yavaş'a ve adaylık beklediğini söylediği İmamoğlu'na seslenerek " 'Biz kesinlikle aday değiliz' demek zorundalar." dedi.

12:22 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. Tele 1 yayınına konuk olan Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Altılı Masa toplantısında adaylığını açıklaması gerektiğini söyledi.

"Akşener kendi partisini düşünüyor"

Akşener'in deprem öncesi gündemde kaldığını ifade eden Yarkadaş,
" 'Ekrem İmamoğlu'nun otobüsüne çıktım da oradan görüntülü konuşamadım. Keşke beni arasalardı' demek siyasi apolitizmdir. Kusura bakmasın Meral hanım böyle bir şey olmaz. Siz bu kadar toplumsal talebin yükseldiği bir yerde sırf kendi partinizin çıkarlarını düşündüğünüz için bu haksızlığı Türkiye'ye yapamazsınız"
dedi.

"Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor"

Yarkadaş, İmamoğlu ve Yavaş'a da adaylık konusundaki tartışmaları sonlandırmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Bu tartışmaları sonlandırmak, ve 'Biz kesinlikle aday değiliz' demek zorundalar. Mansur Bey dört gündür dört televizyona çıkıyor. Benden daha çok çıkıyor. Hiçbir yere gitmiyordu. Taraftarları 'Bir hayalimiz var' diye bir şeyler paylaşıyorlar.

"İmamoğlu adaylık bekliyor"

Ekrem başkan bir türlü net bir şey söylemiyor. Sayın genel başkana gidip 'Kampanyanızı bana bırakın ben yapayım' diyor ama bir yandan adaylık bekliyor. Meral hanımın da yarın bu toplumsal talebi yerine getirip bu konunun önünde engel olmaması gerekiyor."



#Barış Yarkadaş
#Meral Akşener
#Mansur Yavaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
Barış Yarkadaş Akşener'i ve CHP'li belediye başkanlarını yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nun önünden çekilin
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
Kraliyet ailesinde yeni kriz: Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişi tahliye edildi
Avro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenenden fazla yükseldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.