Barış Yarkadaş bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü

Eski CHP'li Barış Yarkadaş
Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti
Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu ile görüşmesinin ardından İYİ Parti tarafından ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini söyledi.
Barış Yarkadaş: Bir grup İYİ Partili karşı bildiri hazırlığında
Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, bir grup İYİ Partilinin karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü. Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: