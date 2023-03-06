|
Reklam
Reklam
Gündem

Barış Yarkadaş bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü

İYİ Parti Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini açıkladı. İYİ Parti cephesinde hareketli dakikalar yaşanırken CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir iddia geldi. Yarkadaş, bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü.

14:52 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski CHP'li Barış Yarkadaş

Eski CHP'li Barış Yarkadaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Toplantı çıkışı açıklamalardan bulunan İmamoğlu,
''Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var, 6'lı masanın öneminin bilincindeyiz''
açıklamasında bulundu. Mansur Yavaş ise,
''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu ilettik''
ifadelerini kullandı.

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti

Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu ile görüşmesinin ardından İYİ Parti tarafından ilk açıklama parti sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Zorlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ettiklerini söyledi.

Barış Yarkadaş: Bir grup İYİ Partili karşı bildiri hazırlığında

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, bir grup İYİ Partilinin karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü. Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ortaya attığı “Yavaş - İmamoğlu” formülüne karşı olan bir grup İYİ PARTİ milletvekilinin “karşı bildiri” hazırlığında olduğu iddia ediliyor."




#Barış Yarkadaş
#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
2 saat önce
default-profile-img
Barış Yarkadaş bir grup İYİ Partilinin Akşener'in 'Yavaş - İmamoğlu' formülüne karşı bildiri hazırlığında olduğunu öne sürdü
Belarus sürgündeki muhalefet liderine 15 yıl hapis cezası verdi
Avrupa ülkelerinden hangisi ne kadar deprem yardımı yaptı?
Akşener dağıttığı masaya geri döndü: Toplantıya girerken yuhalandı
MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.