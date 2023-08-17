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Barış Yarkadaş 'Kılıçdaroğlu engel oldu' deyip duyurdu: CHP'de Özgür Özel'e operasyon girişimi

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'de devam eden 'değişim' rüzgarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, kulis bilgisi olduğunu ifade ederek partideki 'değişim' rüzgarına destek veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a karşı bazı milletvekillerinin 'grup başkanlığı ve grup başkanvekili makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini, bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediğini' aktardı.

23:18 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarı hız kesmeden sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlayan değişime CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de destek vermesi ise parti içinde deprem etkisine neden oldu.



Özel ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Kılıçdaroğlu'na muhalif kesilmesi parti tabanında karşı hareketi tetikledi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Tv100'de katıldığı programda söz konusu harekete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, kulis bilgisi olduğunu ifade ederek, parti içinde bazı milletvekillerinin Özel ve Günaydın'a karşı operasyon girişiminde bulunduğunu söyledi.

"Milletvekilleri güvensizlik önergesi vermek istedi"

Girişimin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından engellendiğini söyleyen Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Zoom' toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile ilgili kulis bilgisi olduğunu ifade ederek, "Bir grup CHP'li milletvekili Kılıçdaroğlu'na giderek partideki hiyerarşik yapının bozulmasından, grup başkanı ve grup başkanvekilinin Kılıçdaroğlu'na muhalif olmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Milletvekilleri, grup başkanlığı ve grup başkanvekili makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini, bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediler. Güvensizlik önergesi vererek grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç milletvekili de 'biz bu grup başkanı ve grup başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz' dediler. Kılıçdaroğlu 'herhangi bir girişimde bulunmayın, partiyi yeni bir tartışmaya sokmayın' dedi." açıklamasında bulundu.



#Barış Yarkadaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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