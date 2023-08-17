Barış Yarkadaş 'Kılıçdaroğlu engel oldu' deyip duyurdu: CHP'de Özgür Özel'e operasyon girişimi

Girişimin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından engellendiğini söyleyen Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Zoom' toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile ilgili kulis bilgisi olduğunu ifade ederek, "Bir grup CHP'li milletvekili Kılıçdaroğlu'na giderek partideki hiyerarşik yapının bozulmasından, grup başkanı ve grup başkanvekilinin Kılıçdaroğlu'na muhalif olmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Milletvekilleri, grup başkanlığı ve grup başkanvekili makamının bu şekilde idare edilemeyeceğini, bir seçim yapılması gerektiğini ve güvensizlik önergesi vermek istediklerini söylediler. Güvensizlik önergesi vererek grup yönetimini düşürmek istediklerini söylediler. Birkaç milletvekili de 'biz bu grup başkanı ve grup başkanvekillerinin verdiği talimatlara uymak istemiyoruz' dediler. Kılıçdaroğlu 'herhangi bir girişimde bulunmayın, partiyi yeni bir tartışmaya sokmayın' dedi." açıklamasında bulundu.