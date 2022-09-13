Gündem Barış Yarkadaştan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TLlik yeni ihale iddiası
POLİTİKA

Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun Swiss Otel’in mülkiyetini satmak istediğini, bu duruma itiraz eden 2 CHP'li meclis üyesini ise ihraç etmek için uğraştığını ileri sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Yarkadaştan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TLlik yeni ihale iddiası
Barış Yarkadaş

İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

'İki ismi ihraç etmek istiyor'

Katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun 7 milyar TL’lik değer biçilen Swiss Otel’in arsasını satmak istediğini ileri süren Yarkadaş, İmamoğlu'nun buna itiraz eden iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesi için de harekete geçtiğini söyledi.

"Bu benim onur meselemdir’

Yarkadaş "Dün CHP’li belediye meclis üyeleri Abant’ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu ‘Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir’ diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı ‘İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel’in mülkiyetini satmak istiyor’ dediler." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şunları söyledi;

  • "Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel’in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL’lik bir değer biçiliyor. Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler burası satılabilir diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı ‘Swiss Otel’in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok, İmamoğlu’nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz’ dediler"

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İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuyla ilgili detayları açıkladı. Canlı yayında elinde belgelerle konuşan Yarkadaş, 'Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor' dedi.

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