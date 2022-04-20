Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kocasakal, baro başkanlığı yaptığı dönemde CHP'ye üye olmasına ilişkin "Dürüst olmak lazım yüksek siyaset yapmakla suçlandım. siyaset yapıyorsak alçağı yerine yükseğini yaparız. Benim dönemimde bana rakip olanlar hep siyaset yapmakla falanca partiyi milletvekili olmakla suçladılar. Tamamı iktidar milletvekili oldu. Birisi grup başkanvekili oldu." dedi.

"HİÇBİR BİÇİMDE SİYASET YAPMADIK"

Aday olmayacağını açıkladığında CHP'ye üye olduğunu söyleyen Kocasakal, "Eğer siyaset hukuka saldırıda bulunmasa. Yargıya bağımsızlığına tehlike gelirse muhalefetten gelebilir mi iktidardan gelir. Hal böyle olunca avukatlık kanununun 76. maddesi baroya hukukun üstünlüğünü koruma kollama görevi veriyor. sizi temin ederim hiçbir biçimde siyaset yapmadık." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Baro başkanı olduğu dönemde CHP'ye üye olmasının kısmen doğru, kısmen de yanlış bir bilgi olduğunu savunan Kocasakal, "Ben Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir şey yaptım. Bir daha aday olmayacağımı en güçlü olduğum zaman söyledim. Burası yapışılacak yerler değil dedim." açıklamasında bulundu.

Geçmişte yaptığı "CHP dine saygılı olduğunu gösterirken o çarşafa gerek olmaz. O çarşafta kimlik durmaz düşer" sözleri sorulan ve CHP'nin kurmayı gibi konuştuğu belirtilen Kocasakal, "Ben zihnen doğumumdan beri CHP'liyim. Ata yadigarı" diye konuştu.