'Baron' lakaplı Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş: Aylık gelirim 1,5 milyon lira

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katılmıştı. Vebitcoin.com, finansal sıkıntılar sebebiyle faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.

Eşiyle birlikte gözaltına alınmıştı

Olayın ardından şirketin ’Baron’ lakaplı CEO'su İlker B. (41) ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alınmıştı.

MASAK tarafından tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke konulan ve gözaltına alınan Muğla merkezli VeBitcoin CEO’sunun Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki ilk ifadesi ortaya çıktı.

"Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira"

VeBitcoin CEO’su İlker B. ve eşi Güliz B. ile birlikte 4 kişinin Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde alınan ilk ifadesinde şirketin çalışmaları hakkında ifade veren VeBitcoin CEO’su İlker B, “Şahsıma ait site üzerinden alış-satışa aracılık ederek komisyon alarak kar sağlıyorum. Aylık gelirim yaklaşık 1 milyon 500 bin lira. Bu gelirin 15 bin lirasını aile ihtiyaçlarım için kullanıyorum” dedi.

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“200 milyon lira kripto para çalındı”

İlker B. ifadesinde 2018 yılı Haziran ayında şirkete yapılan siber saldırı sonucu müşterilere ait bugünün parası ile yaklaşık 200 milyon lira değerinde kripto para çalındığını ifadesinde yer verirken, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ancak dosya henüz sonuçlandırılamadı” şeklinde konuştu.

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