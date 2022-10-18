Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gündem yoğun. Bartın'da yaşanan maden faciası, Meclis gündemine taşınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

2023 BÜTÇESİ MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Ekim Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumu yapacak. 26 Ekim'de ise görüşmelere geçilecek. Bütçe maratonunun Genel Kurul aşaması ise 25 Kasım'da başlayacak.

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LÜBNAN TEZKERESİ 1 YIL UZATILIYOR

Meclis Genel Kurulu'nda, yeni haftada Lübnan'da bulunan TSK unsurlarının görev süresini 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere görüşülecek. Tezkerenin ardından endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeler içeren 15 maddelik teklifin görüşmelerine geçilecek. Teklifle, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulacak.

GÜNDEM AK Parti Grup Başkan Vekili Turan: Bartın'daki maden faciası için araştırma komisyonu önerisinde bulunacağız

TORBA KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifte; KYK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

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PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI OLACAK

Yeni haftada Meclis'te partilerin grup toplantıları da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü düzenlenecek AK Parti grup toplantısında, AK Parti'ye katıldığını açıklayan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini takacak.