Başakşehir'de hastanede kavga eden 8 kişi gözaltına alındı

İddiaya göre, hastanede tedavi gören bir hasta yakınının telefonda yüksek sesle konuştuğunu iddia ettiği başka hasta yakınını uyarması üzerine tartışma çıktı. Diğer hasta yakınlarının da araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga önlenirken, hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.