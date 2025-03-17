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Başakşehir'de hastanede kavga eden 8 kişi gözaltına alındı

Başakşehir'de hastanede kavga eden 8 kişi gözaltına alındı

16:0717/03/2025, Pazartesi
AA
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, iki hastanın yakınları arasında çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, hastanede tedavi gören bir hasta yakınının telefonda yüksek sesle konuştuğunu iddia ettiği başka hasta yakınını uyarması üzerine tartışma çıktı. Diğer hasta yakınlarının da araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kavga önlenirken, hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



#Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
#hasta yakınları
#İstanbul
#kavga

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