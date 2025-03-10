Esenyurt'ta AVM'de bıçaklı kavga

Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. İki kavgada cep telefonu kameralarına yansıdı.