Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esenyurt'ta AVM'de bıçaklı kavga

Esenyurt'ta AVM'de bıçaklı kavga

12:0310/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Esenyurt'ta aynı AVM'de biri bıçaklı iki kavga çıktı. Kavgada gruptakiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta AVM'deki restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler biribirine tekme tokat saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.

Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırganlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı. İki kavgada cep telefonu kameralarına yansıdı.

#Esenturt
#Kavga
#Silahlı Saldırı
#Asayiş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı başvurular devam ediyor: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?