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Konya'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: İki ölü

Konya'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: İki ölü

22:3716/03/2025, Pazar
AA
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Cinayet şüphelisi Paşa Ç, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Cinayet şüphelisi Paşa Ç, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Yunak ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kuzören Mahallesi Ayamlar Yaylası mevkisinde Paşa Ç. (60) ile kardeşi ve yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Paşa Ç, İsmail Ç. (53) ve oğlu Ömer Osman Ç'yi (25) silahla vurdu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Paşa Ç, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.


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