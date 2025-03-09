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Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü

22:059/03/2025, Pazar
IHA
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Sakarya'da bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Sakarya'da bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)

Sakarya'da bir çift ile 16 yaşındaki çocuk arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda çocuk, tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Hastyane kaldırılan vatandaşın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sakarya
'nın
Adapazarı
ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, alacak-verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Evrenköy Mahallesi'nde Fatih Tunç ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Hastanede hayatını kaybetti

Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle
Fatih Tunç
'u vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Sakarya
#Silah
#Kavga

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