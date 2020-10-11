Başbakan Tatar oyunu kullandı: Vatandaşlarımız sandığa gitsin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Kıbrıs Türk demokrasisinin, seçim sürecinde kendini gösterdiğini ifade eden Tatar, dünyanın da burada olan demokrasiye saygı duyması gerektiğini ifade etti.

DHA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Pandemi nedeniyle süreci iyi yönettiklerini kaydeden Tatar, vatandaşların sandıklara gitmesi gerektiğini belirterek, vatandaşları oylarını kullanmaya davet etti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen ve eşit bir halk olduğunu, buna da saygı duyulması gerektiğini belirterek "İnşallah KKTC' nin geleceği için doğru irade sandıktan çıkar" dedi.

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