Başıboş köpeklerden kaçan üniversiteli istinat duvarından düştü: Yoğun bakıma alındı hayati tehlikesi var

Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı ile Ramazanoğlu Caddesi'nin kesişiminde yaya olarak ilerleyen bir kişi, yolun karşısına geçmek istediği sırada 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından kurtulmak isteyen vatandaş, geri adım atarak kaçtığı sırada düştü. Bu sırada kavşakta ışıklarda bekleyen bir sürücü korna çalarak köpeklere doğru manevra yapınca hayvanlar kaçtı. Köpeklerden kurtulan kişi olay yerinden uzaklaşırken saldırı anı araç içi kamerasına yansıdı.