Başkan Çerçi Yunusemre sokak hayvanları için yapılan projeyi yerinde inceledi: Burası sıcak ve şefkatin merkezi olacak

Manisa’nın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan ve Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa OSB, Muradiye OSB, Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin desteklediği, Yağcılar Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesi üstünde Yunusemre Belediyesi’nce inşa edilen projede sona yaklaşıldı. Merkez ile sokak hayvanları, doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebilecekken, hasta hayvanlar da tedavi edilecek. Yaşamına bir can ile devam etmek isteyen vatandaşlar bu merkezden hayvan sahiplenebilecek. Hayvanseverler merkezi ziyaret edip yapılan çalışmalara destek verebilecek. Projeyi yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Başkan Çerçi projede sona yaklaştıklarını dile getirerek; “Burası sokak hayvanlarımızın güvenliği açısından Türkiye’de hayata geçirilen en büyük ve önemli projelerden bir tanesi. Bu alanda sokak hayvanları kendilerine ayrılan bölümlerde yaşamlarını sürdürebilecek. Yine proje içerisinde yaptığımız hayvan hastanesi ve bakım merkezinde hayvanların bakım ve tedavileri veterinerler tarafından gerçekleştirilecek. Hastanemizin çevresinde bulunan destek üniteleri çok önemli. Hayvanların yemlenmesinden rehabilitasyonuna kadar birçok bölüm mevcut. Yaklaşık 120 bin metrekare alan üzerine kurulan dev projenin 100 bin metrekareye yakın kısmı açık alandan oluşuyor. İnşallah burayı açtığımızda Manisa’da sokak hayvanları sorunu ortadan kalkmış olacak. Hayvanseverlerimiz ile birlikte hayvanları kendi özgür alanlarında besleyecek, bakımlarını yapacağız. Yine bu ünitelerin içerisinde horoz, tavuk, keçi, tavşan gibi pek çok evcil hayvan da olacak. Çocuklarımızın hayvan sevgisini öğrenmelerine imkân tanıyacağız. Merkezimiz 365 gün hizmet verecek. Hayvanseverler de istedikleri günlerde ziyaret edebilecek. Burası sokak hayvanları için sevginin ve şefkatin merkezi olacak” diye konuştu.