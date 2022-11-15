Başkan Güler’in büyük başarısı: Ferrero’ya dur dedi

Yakın zamanda ulusal bir gazeteye yaptığı açıklamada ‘Fındık için savaşacağım’ açıklamasında bulunan ve fındık fiyatını aşağı çekmeye çalışan spekülatörler ile mücadele edeceğini vurgulayan Ordu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık sektöründe tekel olmaya çalışan İtalyan firması Ferrero’ya ‘dur’ dedi.

Başkan Güler’in geçen ay İtalyan firması hakkında Rekabet Kurumu’na yaptığı girişim sonuç verdi. Rekabet Kurulu, Ferrero’ya soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

TMO’dan ayrı fiyat açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 54 TL’lik fındık taban fiyatının açıklanmasının ardından 33 gün sonra fındık sektöründe tekel oluşturmayı amaçlayan İtalyan firmasının fiyat açıklamasının kabul edilemez olduğunu ve sektörde tekel oluşturmayı amaçlayan Ferrero’ya karşı bir mücadele başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Rekabet Kurumu’nu devreye sokarak hukuki süreç başlatılmasını sağladı.

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Ferrero’nun fındık sektöründeki eylemleri suç teşkil ediyor

Hukuki süreç içerisinde araştırmalarını ve incelemelerini sürdüren Rekabet Kurumu, İtalyan firmasına soruşturma açma kararı aldı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı incelenecek

Kurumdan edinilen bilgiye göre de soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'nin, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama

davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığıincelenecek. İnceleme, büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.