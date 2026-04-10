Başkan Gülpınar'dan 11 Nisan mesajı: Ecdat mirası halkın zaferi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 11 Nisan Kurtuluş Mücadelesi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Urfa halkının ortaya koyduğu şanlı direnişin ecdat mirası olarak bugün de birlik, beraberlik ve hizmet anlayışına ilham verdiğini ifade etti.

Başkan Gülpınar, yayımladığı mesajında, “106. sene-i devriyesini iftiharla kutladığımız “Urfa’nın Şanlı Kurtuluş Mücadelesi”, işgal altındaki topraklarda esaretin sona ermesi için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, canını ve kanını siper eden “İbrahimî bir Milletin” şahlanışı, zaferle taçlandırılmış destanıdır” diyerek, şu ifadelere yer verdi:

“11 Nisan 1920’de çok kısıtlı imkânlarla işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Urfa halkı, Kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984’te “Şanlı” unvanı, sonra 2016’da “İstiklal Madalyası” ile onurlandırılmıştır. TBMM tarafından Urfa’nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır.

Cesur Urfa halkı, 106 yıl önce döneminin en güçlü ordularından birine karşı yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Urfa, düşman birliklerini, gösterdiği büyük direnç ve kahramanlıkla yıldırarak, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. Urfa halkının gösterdiği bu kahramanlık, Milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana ilham etmiştir.

Milli iradenin gür sesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında dediği gibi: “Türkiye’nin bu bölgesini işgal etmekle yetinmeyip adeta birbirlerine ikram eden düşmana Urfalılar tarihi bir ders vermişlerdir. Uzun çatışma döneminin ardından anlaşma sağlanıp çekilirken bile tıpkı bugün olduğu gibi alçaklıktan, riyakârlıktan, söz verip tutmama huyundan vazgeçmeyen düşman kuvvetleri ve onların kanatları altında şımaranlar Urfalılardan hak ettikleri Osmanlı tokadını yemişlerdir.”

BAŞKAN GÜLPINAR: “KURTULUŞ RUHU MİLLETİN EN BÜYÜK SERMAYESİDİR”

Kurtuluş Mücadelesi ruhu, bizim, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluklara hep beraber karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir.

Türkiye, tarihte görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi verirken, sayısız ihanete ve saldırıya uğrarken, içeride ve dışarıda kuşatılmaya çalışılırken, teslim olmuyor, dünyayı kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Şanlıurfa’nın kurtuluşunda On ikiler olarak adlandırılan cemiyetin ve aşiretlerin öncü rolü asla unutulmamalıdır. Millî hassasiyetleriyle topluma güzel birer örnek olan aşiretlerimizin, bugün de aynı hassasiyetle vatana göz dikenlerin, ihanetlerin karşısındaki dik duruşları; peygamberler, evliyalar şehrimizin manevi mirasına en güzel sadakat örneğidir.

“BU DÖNEMDE ECDAT MİRASINA SAHİP ÇIKMAK GEREKİR”

Bu anlamlı gün vesilesiyle hatırlamamız gereken önemli bir husus daha vardır:

Bizim ülke olarak resmi sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımızın hududu, bizim kardeş olarak gördüğümüz, bizi kardeş olarak gören herkesin yaşadığı yerleri içine alır.

Dünya halklarının özellikle de İslam coğrafyasının ateş çemberine alındığı bu günlerde ihtiyacımız olan şey, ecdadımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır.

Bugün başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında, tüm dünyanın gözleri önünde, yaşanan insanlık dramı bizleri en derinden etkilemektedir. Mazlum coğrafya halklarının bütün imkânsızlıklara rağmen dünyayı kendisine hayran bırakan sabır ve tevekkül dolu mücadeleleri inanıyorum ki zaferle taçlanacaktır.

Bugün de aynı birlik, beraberlik, ruh ve heyecan içerisinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, ortak akıl ve paydaşlarımızla,

“13 İLÇEDE ADİL HİZMET VE YATIRIM SÜRÜYOR”

Köklü medeniyetimizden aldığımız ilhamla; Daha yaşanabilir bir Şanlıurfa hedefiyle çıktığımız yolda; Ulaşımdan-altyapıya, çevreden-kültür sanata, kentsel dönüşümden-park bahçeye, modern caddelerden - sosyal hizmetlere, kırsal hizmetlerden-tarım ve hayvancılığa, imar faaliyetlerinden-fen işlerine kadar tüm alanlarda; 13 İlçemizde adil bir hizmet anlayışıyla yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Nasıl ki Şanlı ecdadımız 106 yıl önce bin bir yoklukla her türlü meşakkati aşarak, bu güzel şehri bize miras bıraktılar. Bizler de onların verdiği istiklal mücadelesini bugün torunları olarak istikbal mücadelesi adı altında vermekteyiz.