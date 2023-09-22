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Başkan İsmet Yıldırım müjdeyi verdi: Ümraniye'ye 25 yeni okul

Necmettin Öztürk İlkokulu’nun açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Toplamda 20-25 okula ihtiyacımız var, tüm arsalarımız tamam, Milli Eğitim Bakanımıza arz edeceğiz ve hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. 

21:57 . 22/09/2023 الجمعة
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye 25 yeni okul inşa etmek istediklerini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye 25 yeni okul inşa etmek istediklerini söyledi.

Şu ana kadar ilçeye 4 okul kazandırdıklarını 4 okul için de çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Yıldırım "toplamda 20-25 okula ihtiyacımız var, tüm arsalarımız tamam, Milli Eğitim Bakanımıza arz edeceğiz ve hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. 



TÜM ARSALAR TAMAM

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlemen Necmettin Öztürk İlkokulu’nun açılış töreninde konuşan Başkan Yıldırım,
“Ümraniye çok büyüdü, 750 bin nüfus oldu. Ben doğduğumda 50-60 haneydi burası. Şimdi 750 bin nüfus. Şu anda devam eden 2 tane daha okulumuz var. Yine hayır sahipleriyle, bununla beraber 4 tane yapmış olduk. 2 tane daha, protokolü devam eden bir 4 okul var. Onları da inşallah başlatacağız. 20-25 tane Ümraniye'mizde acilen okul ihtiyacımız var. İnşallah arsalarımızı, Sayın Bakanımıza da arz edeceğiz. Arsalarımızın hepsi tamam onları hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah 30-35 kişilik sınıflarımızla 125 bine yakın öğrencisi olan Ümraniye'mizde okul ihtiyacını böylece halletmiş olacağız
" dedi.
#Ümraniye
#İsmet Yıldırım
#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanlığı
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