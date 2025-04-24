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Başkent'i sağanak ve dolu vurdu: Caddeler ve sokaklar beyaza büründü

Başkent'i sağanak ve dolu vurdu: Caddeler ve sokaklar beyaza büründü

17:2124/04/2025, Perşembe
DHA
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Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı.

Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu.


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