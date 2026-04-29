Başkentte silah kaçakçılığına darbe: 4 tutuklama

17:3429/04/2026, Çarşamba
AA
Silah kaçakçılığına geçit yok.
Başkentte silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Çubuk ilçelerindeki 11 şüpheliye ait adreste arama yaptı.

Aramalarda, 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövdesi, 15 şarjör, 155 muhtelif silah parçası ile 357 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K, M.K, E.T. ve Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#EGM
#silah kaçakçılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

TFF Trendyol 1. Lig play off final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?