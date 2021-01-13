Gündem Baskılara dayanamayan 15 Temmuz gazisi İBBden istifa etmek zorunda kaldı
POLİTİKA

Baskılara dayanamayan 15 Temmuz gazisi İBB’den istifa etmek zorunda kaldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 Temmuz gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden mobing ve yıldırma politikaları nedeniyle istifa ettirildiğini açıkladı. Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı @ekrem_imamoglu Yazık!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Kürşat Yıldırım, 15 Temmuz gecesi cuntacı askerlere direnirken gazi olmuştu.
Mustafa Kürşat Yıldırım, 15 Temmuz gecesi cuntacı askerlere direnirken gazi olmuştu.

ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu günden beri devam eden işçi kıyımızın son kurbanı 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlere direnmek için sokağa çıkarak gazi olan Mustafa Kürşat Yıldırım oldu. İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbing ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı.

Daha fazla dayanamadı

İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz Gazisi Yıldırım bugün İBB'den istifa etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da yaşananlar sosyal medya hesabından duyurdu.

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23 Haziran seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu seçim öncesi partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dile getirdikleri sözleri çabuk unuttu. İmamoğlu 2 aylık görev süresinde 4 binden fazla belediye çalışanını kapı önüne koydu. SMS ile gelen bildirimle işsiz kaldıklarını öğrenen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yaparken, İmamoğlu'nun verdiği sözü tutmasını bekliyor.

"Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari kendinize saygınız olsaydı"

Twitter hesabından açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Kürşat Yıldırım, 15 Temmuz Gazimiz.İBB İspark AŞ'de müdürdü, önce kanuna aykırı şekilde uzman yaptılar, yetmedi sürekli mobing/yıldırma ile bugün istifa ettirildi! Kişiye saygınız yok, gaziye saygınız yok bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı @ekrem_imamoglu Yazık!"

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İBB'den uzun süredir maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı
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İBB’e ait taşeron firmada çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır çalıştıkları iş yerinden maaş alamadıklarını gerekçesiyle Saraçhanede bulunan belediye binası önünde toplanma kararı aldı.
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Polis ekiplerinin önlem aldığı eylem öncesinde belediye binası önüne gelen işçilerin basın açıklaması yapmasına polis ekipleri izin vermedi.
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Polis ekipleri belediye binası önüne gelen işçileri buradan uzaklaştırdı.
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Daha sonra ellerinde dövizlerle tekrar belediye binası önüne gelen işçilere polis ekipleri ‘Sosyal Mesafe’ kuralına uymaları halinde eylem yapmalarına izin vereceklerini kaydetti.
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Sosyal mesafe kuralına uyarak burada toplanan işçiler ellerindeki dövizlerle bir süre bekledi. Sosyal mesafeye uyarak burada bekleyen işçiler daha sonra sessiz bir şekilde buradan ayrıldı.
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İBB'den uzun süredir maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait taşeron bir firmada çalışan işçiler bir yıldır maaş alamadıklarını belirterek eylem yaptı.


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