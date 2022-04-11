Başörtülü kadınları aşağılamıştı: İBB'den Yeşim Meltem Şişli'ye çift maaş

İSMEK’te başörtülü kadın bölge sorumlarına ahlaksız ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve genel sekreter yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Yeşim Meltem Şişli’nin İBB iştiraki İSFALT ve İSETAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine getirildiği ortaya çıktı. İBB'nin başörtülü kadınları hedef alan Yeşim Meltem Şişli'ye çift maaş bağladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK'te görevli bölge sorumluları kadınları, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak, ayrıca birçoğunuz da bekârsınız isterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" sözleriyle aşağılamıştı.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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