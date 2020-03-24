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EĞİTİM

Başörtülü öğretmen için 'facia' diyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Eğitimciler Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen) Eba TV'de başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendiren gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi AA
Can Ataklı
Can Ataklı

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Sendikanın avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Ataklı'nın, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine yer verildi.

Kin ve düşmanlığa sevk ediyor

Dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendirdiği belirtilerek, Can Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"Milli ve manevi değerlerimize dil uzatanlarla mücadele edeceğiz"

  • Öte yandan, sendikadan yapılan açıklamada, Ataklı'nın EBA TV'de öğrencilere ders anlatan başörtülü öğretmen nezdinde manevi değerlere ve tüm başörtülülere dil uzattığı kaydedildi. Açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" ifadeleri kullanıldı.

Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz
OYNAT 00:59
Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Daha önce de benzer çıkışlar yapan ve özellikle dindar vatandaşları hedef gösteren açıklamalar yapan Ataklı, 'Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermeleri çok yanlış. Bunu özgürlük falan diye anlatmayın. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmeyen var. Türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence başka facia bir şey olamaz' dedi.
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