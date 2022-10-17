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POLİTİKA

Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Adalet Bakanı daha sonra sunum yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için yapılan taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

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