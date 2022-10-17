Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Dünya

Moldova'dan Rusya açıklaması: Gerekli önlemleri alacağız

Sandu ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Kişinev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Moldova ve Gürcistan'da çözülmeyen meselelerin bulunduğuna dikkati çeken Sandu, "Gürcistan'ın uluslararası toplum tarafından kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi. Sandu, iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yönünde ilerlediğine işaret ederek, bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.