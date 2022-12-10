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POLİTİKA

Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste: Referanduma gitmeden çözelim

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi, AK Parti, MHP ve BBP’den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Anayasa değişikliği teklifinin yasalaşması için 400 vekilin imzası gerekiyor. Meclis’e çağrıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Referanduma gitmeden çözelim. TBMM’ye yakışan budur” dedi.

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Uğur Duyan Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
Başörtüsü teklifi 336 imzayla mecliste: Referanduma gitmeden çözelim
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, beraberindeki kadın milletvekilleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Cumhur İttifakı’nın başörtüsüne yasal güvence getiren iki maddelik Anayasa değişiklik teklifi 336 imza ile Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifin ocak ayında Anayasa Komisyonu gündemine şubat başında da Genel Kurul’a inmesi öngörülüyor. Düzenlemenin referanduma gitmeden kabulü için 400 milletvekilinin desteği gerekiyor. Teklifle; Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesine 6’ıncı ve 7’inci fıkralar ekleniyor. 6’ınıcı fıkrayla kadının temel hak ve hürriyetlerini kullanması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmasında başının açık veya örtülü olması şartına bağlanamayacağı hüküm altına alındı. Teklifle 41’inci maddedeki ‘evlilik birliği’ tanımı yeniden yapılarak, ‘evlilik birliğine bir kadın ve erkek arasında olan bir hukuku ilişki’ denildi.

KONUYU HİÇ ANLAMAMIŞLARDIR

Teklifi açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünün Türkiye’nin yüzde 90’ını ilgilendirdiğini bildirdi. Zengin, “Başörtüsüne, ‘Bir bez parçası’ diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu asla anlayamamışlardır. Eğer anlamış olsalardı, bugünkü çözümleri de konuyu anlatma şekilleri de çok farklı olurdu” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE ÇÖZELİM ÇAĞRISI

CHP’nin konuya ilişkin kanun teklifini “Bir kanun teklif etmek için bir milletvekili kafidir” sözleriyle eleştiren Zengin, teklifin TBMM’den halk oylamasına gitmeden geçeceğine inandığını da sözlerine ekledi. TBMM’de grubu bulunan partilere çağrıda bulunan Özlem Zengin, “Diyorum ki geliniz bu Anayasa değişikliğine destek veriniz. Bu TBMM’de çözülmelidir. 400 milletvekilini geçerek, referanduma ihtiyaç olmadan, TBMM’ye yakışan budur” dedi.

ŞUBATTA GENEL KURUL’DA

Zengin teklifin içeriğine ilişkin de konuştu. Zengin, “Anayasa’ya tek cümle ile evlilik birliğinin bir kadın ve erkek arasında olan müessese olduğu ifadesini koyuyoruz. Ben TBMM’de bu ifadeye karşı çıkacak milletvekili olduğunu düşünmüyorum” dedi. Gazetecilerim sorularını yanıtlayan Zengin, ‘Anayasa değişikliğinin LGBT evliliklerin önüne geçmek için mi?’ yönündeki soruya “Hukuken şu anda mümkün değil. Benzer şeyler, teminat altına almak için” karşılığını verdi. Özlem Zengin, anayasa değişikliği hakkında hazırlanacak olan Meclis Başkanlığı fezlekesinin ocak ayı içinde Anayasa Komisyonu’na şubat ayı içinde Genel Kurul’a gelmesini beklediklerini söyledi. CHP’nin hazırladığı başörtüsüne yönelik yasa tasarısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.

AİLE KORUMA ALTINDA

AK Parti’nin hazırladığı teklife göre, Anayasa’nın 24’üncü maddesine; “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz” ifadesi eklenmesi önerildi.

HER KADINA GÜVENCE

Yine aynı maddeye şu ifade ekleniyor: “Hiçbir kadının dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.” Teklifle anayasanın 41’inci maddesinin kenar başlığı “I. Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları’ şeklinde değiştirilirken; söz konusu madenin birinci fıkrasına “evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” ifadesi eklenecek.

400 İMZA GEREKİYOR

AK Parti’nin hazırladığı Anayasa değişikliği teklifine ilk imzaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e AK Parti ve MHP’li kadın milletvekilleri eşlik etti. Teklife İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker de imza attı. 1982 Anayasası kabul edildiği tarihten günümüze 21 kez değişikliğe uğradı. Değişikliğin ilki 17 Mayıs 1987’te sonuncusu ise 2017 referandumu ile sağlandı. 2017’de yapılan düzenlemeye göre; Anayasa değişikliği önergesini sadece milletvekilleri verebilirken; TBMM üye tamsayısının en az 1/3’ü yani 200 milletvekilinin imzası gerekiyor. Anayasanın değiştirilmesi için TBMM’deki 600 milletvekilinin 400’ünün oyu gerekiyor. Anayasa değişikliğini halk oylamasına götürmek için beşte üç çoğunluk yani 360 vekilin onay vermesi gerekir.

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