Başsavcılıktan CHP’li vekilin iddialarına yalanlama

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın tren kazasında ölü sayısı hakkında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıklandı. Başsavcılık, tren kazasında 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 341 vatandaşımızın yaralandığını belirterek diğer iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

İddialara dikkate almayın

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından Başsavcı Murat Yiğiter imzası ile yapılan açıklamada, “17 Temmuz 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan ’CHP’li vekilden Tekirdağ’daki tren kazası için tüyler ürperten iddia’ ana başlığı altında ’CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin sayısının açıklananın aksine 24 değil de 41 olduğunu iddia etti’ alt başlığıyla yapılan habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.



Açıklamada, “8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü - Halkalı seferi yapan yolcu treninin Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde raydan çıkarak 5 adet vagonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 341 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 337 vatandaşımız tedavileri sonrası (ayakta tedavi edilenler dahil) taburcu edilmiş, 4 vatandaşımızın tedavileri ise hastanelerde devam etmektedir. Bu açıklamalar dışındaki haber, yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır” ibarelerine yer verildi.