Başsavcılıktan 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'CHP'ye kayyum atanacağı' yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum iddiasına ilişkin re'sen soruşturma başlattı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu"
X hesabından paylaşımda bulunan Tunç, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda 'CHP'ye kayyum atanacağı' yönündeki iddiaların ileri sürüldüğünü kaydetti.
Bakan Tunç, bahsi geçen iddialarla ve paylaşımlarla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirtti.
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.